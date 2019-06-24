Флаг Грузии. Иллюстративное фото. ФОТО: Toomas Huik

Компании из Беларуси и Турции могут дополнительно заработать на запрете полетов между Россией и Грузией. Для российских компаний запрет обернется лишь дополнительными расходами. Сумму расходов российские перевозчики предъявят правительству уже на этой неделе.

Президент России Владимир Путин запретил российским и грузинским авиакомпаниям прямые перелеты между странами с 8 июля. Сколько продлится запрет на прямые перелеты, неизвестно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал 24 июня, что возвращение ситуации в Грузии в "нерусофобское" русло станет поводом "задуматься о пересмотре принятого решения".

Кто поделит перелеты на одном из самых популярных направлений и сколько потеряют российские перевозчики?

Кто поделит направление

Долететь из России в Грузию и обратно после 8 июля можно будет только с пересадкой и только рейсами зарубежных перевозчиков.

Среди пунктов пересадки - Ереван, Баку, Рига, Варшава, Будапешт, Стамбул и другие.

Хорошие шансы получить долю на грузинском направлении есть у белорусской "Белавиа", отмечает глава аналитической службы агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. "Белавиа уже наладила воздушный мост между Россией и Украиной", - напоминает он.

С ним соглашается главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов. "С точки зрения удобства перелета из Москвы, европейской части России, Санкт-Петербурга - это, конечно, Минск", - говорит Борисов.

Еще один претендент на рынок - Turkish Airlines, которая уже имеет развернутую и обширную сеть пунктов вылета и прилета в России. Аэропортами в Тбилиси и Батуми управляет турецкий холдинг TAV Airports. Поможет ли крупнейшему турецкому перевозчику это обстоятельство существенно увеличить долю на рынке полетов между Россией и Грузией, неизвестно.

"Авиакомпания действует независимо, но исключать, что могут появиться дополнительные договоренности между сторонами (турецкими компаниями - Би-би-си), нельзя", - говорит Пантелеев.

Turkish Airlines может привлечь туристов хорошим сервисом. Однако фактически это будет полет с большим "крюком" - самолет из Москвы в Стамбул пролетает мимо Грузии, а потом возвращается. В любом случае, приоритетом при выборе рейса с пересадкой скорее всего будет вопрос цены, говорит Федор Борисов.

Как сообщает Интерфакс, премьер-министр Армении по вопросам авиации Акоп Чагарян сказал, что армянские авиакомпании уже готовы использовать два дополнительных самолета для перевозок между Россией и Грузией.

"С удовлетворением должен отметить, что три авиакомпании - "Армения", "Тарон авиа" и "Atlantis European Airways" - готовы участвовать в урегулировании возникшего между братскими народами кризиса, с закрепленными за ними пятью самолетами, число которых может увеличиться еще на два", - сказал он.

Би-би-си направила запросы в компании, которые уже летают в Грузию - "Белавиа", турецкую компанию Pegasus, Азербайджанские авиалинии, Armenia Air, Turkish Airlines, а также в TAV Airports.

В Pegasus Airlines пояснили, что пока не обладают информацией по этому поводу, остальные не ответили на запросы.

Сколько потеряют?

По данным источников газеты "Коммерсант", из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тысяч пассажиров, еще 25 тысяч человек должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.

На возврат средств за билеты перевозчикам придется направить 2,3-3 млрд рублей.

Для крупнейших перевозчиков "Аэрофлота" и S7 грузинское направление небольшое в общем объеме, сказал Федор Борисов. И потери российских авиакомпаний от перелетов с Грузией, по его словам, будут значительные, но не фатальные.

Правда, они последуют за рекордными потерями в первом квартале 2019 года, когда совокупный убыток российских авиакомпаний составил 45,3 млрд рублей. В 2018 год общий убыток, по оценке Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, составил около 50 млрд рублей.

Помимо потерь из-за возврата билетов, авиакомпаниям стоит приготовиться к недополученной прибыли после 8 июля - из-за непроданных билетов по этому направлению, полагает Сергей Суверов, старший аналитик "БКС Премьер". Дополнительные потери из-за аннулирования маршрутов на неопределенное время могут также измеряться миллиардами рублей, говорит он.

Грузия - не ключевое, но рентабельное направление. Для "Аэрофлота" запрет не станет серьезным ударом. После новостей о запрете прямого авиасообщения между Россией и Грузией падения акций компаний на московской бирже не было. "Инвесторы считают, что "Аэрофлот" может перенаправить самолеты на другие направления. Сейчас летний сезон и достаточно много других направлений, куда можно направить рейсы", - говорит аналитик.

"Дочка" "Аэрофлота" - авиакомпания "Победа" - может пострадать больше. "У "Победы" маршрутная сеть меньше, чем у "Аэрофлота"... Перестройка маршрутной сети занимает месяц-два", - говорит Суверов.

Русская служба Би-би-си направила запрос в "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", "Победу", Red Wings и "Нордавиа".

Представитель зампреда правительства Максима Акимова сообщил Би-би-си, что пока авиакомпании не запрашивали компенсации своих расходов. Представитель "Нордавиа" сказал Би-би-си, что на одном из совещаний в правительстве вопрос о компенсациях поднимался.

Уже на этой неделе пройдет совещание с участием перевозчиков. На нем они предоставят информацию о количестве рейсов, пассажиров и о своих финансовых расходах, которые они понесут после 8 июля, сказал представитель Акимова.

Что будет с ценами

По данным Aviasales, пока цены на перелеты в Грузию после запрета не изменились: "Об изменениях цены пока рано говорить, мы не фиксируем каких-то аномалий". Средняя стоимость перелета составляет около 13 тысяч рублей, говорит PR-директор сервиса Янис Дзенис. Правда, перелет стал в два раза дольше.

Цены на перелеты в Грузию после 8 июля могут сохраниться на нынешнем уровне, но все будет зависеть от политики авиакомпаний, которые придут на это направления вместо российских и грузинских перевозчиков, полагает Пантелеев.