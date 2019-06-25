Темный Феникс, что ж ты вьешься?

Франшиза «Люди Икс» знала свои взлеты и падения. Немудрено: дюжина полнометражных фильмов снималась на протяжении двух десятков лет, причем снималась достаточно хаотически. Менялись спецэффекты и костюмы, актеры и режиссеры, появлялись новые временные линии – в серии о Людях Икс их не одна, а две. Началось все в 2000 году буквально с середины, закончилось тоже, если брать внутреннюю хронологию, не совсем концом. При желании во всем этом можно долго разбираться, заодно сопоставляя киноверсию с комиксной. Если желания нет, как у большинства, стоит просто наслаждаться кино под хруст попкорна... Конечно, если получится.

Утеряно искусство, нашедшего просьба позвонить...

Сам по себе фильм «Люди Икс: Темный Феник» неплох, как неплох сферический конь в вакууме для людей, прежде лошадей не видавших. В нем есть неизбывная школа мутантов, ее бессменный глава профессор Ксавьер (Джеймс Макэвой) – телепат человек-компьютер в инвалидной коляске; есть его коллеги и подопечные: перевертыш Мистик (Дженнифер Лоуренс), оборотень Зверь (Хэнк Маккой), испепеляющий взглядом Циклоп (Скотт Саммерс), а также Джина Грей (Софи Тёрнер), тоже телепат и телекинетик. Есть враг дробь друг, властелин металла Магнето (Майкл Фассбендер). Есть злодеи в виде инопланетной цивилизации, которая что-то не то хочет сделать с Землей, включая Маргарет (Джессика Честейн), земную женщину, в которую эта пришельческая гадость подселилась...

Как мутант мутанта прошу: перестань паясничать, пошли домой! (Мистик – Дженнифер Лоуренс). ФОТО: wikimedia.com

Есть экшн, в том числе супегероическое спасение астронавтов прямо с орбиты и крутое мордобитие в мчащемся на всех парах поезде. Есть загадки: на той самой орбите в уже умершую Джину Грей вторгается некая чудовищная сила, которую сначала все принимают за солнечную вспышку, и Джина не просто оживает, но превращается в практически всемогущего Темного Феникса. Есть, если ее можно так назвать, психология: профессор Ксавьер все чаще рискует нелюдьми, чтобы удовлетворить ненасытное эго; Магнето терзается, то ли опять бежать спасать мир, который ему ничего хорошего не дал, то ли плюнуть и уйти в тропические леса; Циклоп влюблен в Джину Грей, но сможет ли он спасти ее от Феникса внутри любовью?

Есть и это, и кое-что еще, но не хватает кинематографической химии, какого-то внутреннего сияния, которое только и делает искусство искусством. Драки, да, хороши, а вот загадки нудноваты, психологическая же часть откровенно глупа. С чего бы у профессора Ксавьера выросло эго-то? И почему злодеи столь тупо злодеисты? И как такое может быть, что Джина Грей, собаку съевшая на катастрофах и кризисах, с бухты-барахты не в состоянии справиться с самой собой – чисто психологически, – и верит обманщикам-инопланетянам на слово, когда те обещают ей (вы не падайте) мировое могущество?