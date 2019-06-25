Адвокат рассказал о будущем Мамаева

Бушманов заявил, что клуб пока не предпринимал дополнительных действий по расторжению контракта с хавбеком. Он отметил, что «Краснодар» направлял заявление в Российский футбольный союз, но производство по этому обращению не начиналось.

Адвокат добавил, что рассмотрение этого вопроса требует присутствия либо Мамаева, либо его законного представителя. «Будет правильно, если на рассмотрение Павел появится лично, поскольку это касается непосредственно его судьбы в профессии», — подытожил он.

13 июня Московский городской суд приговорил Мамаева к одному году и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима, нападающего «Зенита» Александра Кокорина — к полутора годам. Футболистов должны этапировать поездом в колонию в одной из ближайших к Москве областей.