Вт, 25.06.2019
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Эстонская женская стритбольная сборная завоевала серебро Европейских игр

женская сборная Эстонии по баскетболу 3х3

ФОТО: Olen Olümpiafänn / EOK

На проходящих в Минске Европейских играх женская сборная Эстонии по баскетболу 3х3 завоевала серебро. Эстонские баскетболистки добрались до финала, в котором крупно проиграли команде Франции - 8:21, передает rus.err.ee.

В полуфинале сборная Эстонии (Мерике Андерсон, Янне Пулк, Анника Кёстер, Кадри-Анн Ласс) вырвала победу в поединке с командой Белоруссии - 15:14. Франция же на этой стадии одолела Германию - 11:10.

Эстонские баскетболистки выиграла свою подгруппу и вышли в четвертьфинал, в котором со счетом 15:12 одолели Чехию.

Это уже вторая медаль Эстонии на Европейских играх - в воскресенье серебро завоевал велосипедист Ало Якин.

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