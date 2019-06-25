Эстонская женская стритбольная сборная завоевала серебро Европейских игр

На проходящих в Минске Европейских играх женская сборная Эстонии по баскетболу 3х3 завоевала серебро. Эстонские баскетболистки добрались до финала, в котором крупно проиграли команде Франции - 8:21, передает rus.err.ee.
В полуфинале сборная Эстонии (Мерике Андерсон, Янне Пулк, Анника Кёстер, Кадри-Анн Ласс) вырвала победу в поединке с командой Белоруссии - 15:14. Франция же на этой стадии одолела Германию - 11:10.
Эстонские баскетболистки выиграла свою подгруппу и вышли в четвертьфинал, в котором со счетом 15:12 одолели Чехию.
Это уже вторая медаль Эстонии на Европейских играх - в воскресенье серебро завоевал велосипедист Ало Якин.