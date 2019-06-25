Евкуров объявил о решении покинуть пост главы Ингушетии

«Я принял решение обратиться к президенту РФ с просьбой о досрочном сложении с себя полномочий главы Республики Ингушетия», - заявил Евкуров в понедельник в телеобращении, выразив надежду, что его решение поддержит руководство страны.

Он подчеркнул, что в настоящее наблюдает отсутствие единства ингушского народа, и назвал это одной из основных проблем республики.

«Давайте наберемся мужества сказать, что все мы - власть, которую я представляю, общественные, религиозные и другие организации - мы ответственны за то, что мы сегодня разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором - личные интересы или интересы родной республики...Призываю все заинтересованные стороны сделать свой выбор. Я свой выбор сделал - как ингуш, как патриот, как боевой офицер», - сказал он.

«Приняв это непростое для себя решение, я обещаю вам, что впредь, где бы я не находился, буду делать все для процветания нашей великой страны России и нашей родной Ингушетии», - добавил Евкуров.

В декабре 2018 года Евкуров в ходе пресс-конференции заявлял, что не намерен в ближайшее время покидать пост главы региона под давлением оппозиции.

«Сразу через полгода, когда стал президентом республики, пошли разговоры о моей отставке. Это как национальная лотерея. Я работал и буду работать. Когда глава государства скажет, напишу заявление и уйду с работы», - отмечал глава региона.

Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года. 31 октября 2008 года по представлению занимавшего в тот момент пост президента РФ Дмитрия Медведева Народным Собранием региона был наделен полномочиями главы республики сроком на пять лет.

8 сентября 2013 года депутаты большинством голосов избрали Евкурова главой республики на второй срок.

17 августа 2018 года президент РФ внес на рассмотрение Народного Собрания республики кандидатуры зампредседателя комитета республиканского парламента по здравоохранению и социальной политике Ильяса Богатырева, Евкурова и депутата горсовета Назрани Урусхана Евлоева для избрания на должность руководителя региона.

9 сентября 2018 года в ходе внеочередного заседания ингушские парламентарии переизбрали Евкурова на третий срок. В октябре того же года после подписания соглашения о границе с Чечней тысячи митингующих потребовали его отставки.

Евкуров родился 30 июля 1963 года в селе Тарское Пригородного района Северо-Осетинской АССР. В Вооруженных силах с 1982 года. В 1989 году окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище, в 1997 году - Военную академию имени Фрунзе, в 2004 году - Военную академию Генштаба. Служил на различных командных должностях в ВС РФ.

Указом президента РФ от 13 апреля 2000 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания на территории Косово, присвоено звание Героя России.

С 2004 года начальник разведки - замначальника штаба Приволжско-Уральского военного округа (Екатеринбург).