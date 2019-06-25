Автобус с эстонскими велосипедистами разбился в Польше

После прошедшей во Вроцлаве однодневной гонки команда Cycling Tartu возвращалась в Эстонию. Нa легковом автомобиле двигались тренер команды Рене Мандри и три велосипедиста, а в клубном автобусе механик и четыре веолиспедиста. Недалеко от города Лодзь в 21:30 автобус с гонщиками и механиками двигался по шоссе за фурой. Двигавшаяся по встречной полосе машина приблизилась на огромной скорости, водитель не справился с управлением, выехал с трассы, а затем врезался с водительской стороны в эстонский автобус и автобус с эстонскими гонщиками сначала врезался в дорожный знак, а затем съехал в канаву и опрокинулся на бок.