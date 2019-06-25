Вт, 25.06.2019
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Рoналдо оставил работникам отеля баснословные чаевые

Cristiano Ronaldo Torino Juventuse särgis.

ФОТО: Massimo Pinca / REUTERS

Криштиану Роналду узнал способ борьбы с папарацци: достаточно щедро заплатить персоналу отеля - и приватность звезды будет обеспечена.

КриРо с семьей остановился на отдых в греческом люксовом отеле, стоимость ночи в котором достигает 8000 евро. Для того чтобы никто не узнал об отдыхе футболиста и только он сам смог опубликовать снимки из отпуска, португальцу пришлось оставить персоналу гостиницы 20 000 евро чаевых. В прошлом году Роналду тоже останавливался в этом отеле и также оставил персоналу крупные чаевые в обмен на полный покой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amore mio 💏😘

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