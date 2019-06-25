На еврейском кладбище Рахумяэ зафиксировали первый за 110-летнюю историю акт вандализма

В конце прошлой недели в Таллинне на еврейском кладбище Рахумяэ обнаружили пять перевернутых надгробий. Зафиксированный акт вандализма - первый на новом еврейском кладбище, которое не было осквернено даже во время нацистской оккупации.
Перевернутые надгробия обнаружили в ночь на 23 июня, сообщает Rus.ERR со ссылкой на еврейскую общину Эстонии. На место происшествия прибыла полиция, начато расследование.
Днем 23 июня на больших камнях, расположенных близ остановки общественного транспорта «Лилле», была обнаружена нарисованная краской свастика, информация об этом также была передана в полицию и местным властям.