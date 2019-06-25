Российскую тяжелоатлетку отстранили от спорта на четыре года

Срок отстранения 28-летней россиянки отсчитывается с 21 марта 2019-го. В апреле Ломова была временно дисквалифицирована Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) из-за подозрения на применение запрещенного препарата. Тогда в организме россиянки были найдены следы метенолона.

Ломова — серебряный призер чемпионата Европы 2014 года в весовой категории до 63 килограммов. Россиянка стала победительницей чемпионата Европы среди юниоров в 2013 году.