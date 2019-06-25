Фото: стильная квартира ждет новых хозяев в курортной столице

Выставленная на продажу квартира площадью 53,1 квадратных метра находится на втором этаже двухэтажного каменного дома. Она заслуживает внимания независимо от времени года.

ФОТО: KV.EE

В удобной и нестандартно меблированной квартире имеется кухня-гостиная, из которой можно выйти на освещенный утренними лучами солнца балкон. Спальня отделяется от гостиной раздвижными дверями. В прихожей - вместительный встроенный шкаф-купе.

ФОТО: KV.EE

Со вкусом меблированная квартира продается со всей обстановкой. Цена содержит также всю бытовую технику, приобретенную в последние годы. Для отделки квартиры использовались самые высококачественные материалы. Установлен также тепловой воздушный насос.

ФОТО: KV.EE