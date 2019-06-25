Фото: стильная квартира ждет новых хозяев в курортной столице

Находящаяся в Пярну, между променадом и пляжем квартира, по мнению портала Kodustiil, подходит и как дача, и как место для круглогодичного проживания.
Выставленная на продажу квартира площадью 53,1 квадратных метра находится на втором этаже двухэтажного каменного дома. Она заслуживает внимания независимо от времени года.
В удобной и нестандартно меблированной квартире имеется кухня-гостиная, из которой можно выйти на освещенный утренними лучами солнца балкон. Спальня отделяется от гостиной раздвижными дверями. В прихожей - вместительный встроенный шкаф-купе.
Со вкусом меблированная квартира продается со всей обстановкой. Цена содержит также всю бытовую технику, приобретенную в последние годы. Для отделки квартиры использовались самые высококачественные материалы. Установлен также тепловой воздушный насос.
С интересным предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.