Вт, 25.06.2019
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Новый старейшина Ласнамяэ не поддерживает идею запуска трамвайной линии на Лаагна-теэ

Андрес Вяэн.

ФОТО: TAIRO LUTTER / POSTIMEES/SCANPIX BALTICS

Новый старейшина столичного района Ласнамяэ Андрес Вяэн (Центристская партия) не считает целесообразным запуск трамвая по Лаагна-теэ.

«Эта идея не является целесообразной, поскольку на Лаагна-теэ функционирует автобусное сообщение, а у многих сейчас есть машины, которых при планировании канала не было», - пояснил Вяэн, которого цитирует Rus.ERR.

Идея скоростного трамвая в Ласнамяэ рассматривается еще с 1974 года. Сделанный в 2011 году анализ показал, что первые трамваи могли бы выйти на маршрут в 2017 году. 

В том же году занимавший тогда пост вице-мэра Таллинна Таави Аас обещал от имени таллиннской горуправы, что трамвай в Ласнамяэ будет проведен к 2017 году, однако весной 2017-го он заявил, что не видит смысла в этой трамвайной линии. Против ее строительства высказывалась и занимавшая в то время пост старейшины Ласнамяэ Мария Юферева.

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