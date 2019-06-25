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  • Совершавший рейс в Ниццу самолет компании Nordica из-за технической неисправности вернулся в Таллинн

Совершавший рейс в Ниццу самолет компании Nordica из-за технической неисправности вернулся в Таллинн
Сработали кислородные маски

Самолет Nordica.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Во вторник рано утром вылетевший из Таллинна в Ниццу самолет эстонской авиакомпании Nordica был вынужден вернуться обратно из-за возникшей технической неисправности, пишет Postimees.

Когда самолет пролетал над Латвией, у него возникла техническая неисправность. Пилот быстро снизил высоту полета и развернул самолет обратно в Таллинн, сообщил пресс-секретарь Nordica Тоомас Уйбо.

Из-за снижения высоты пассажирам пришлось воспользоваться кислородными масками.

«Самолет прибыл в Таллинн. Пассажирам ничего не угрожало», - заявил Уйбо.

Причина неисправности выясняется.

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