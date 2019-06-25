На Кубке Америки определились все четвертьфиналисты

Уругвай только на 82-й минуте после реализованного Эдинсоном Кавани пенальти сумел обыграть 1:0 Чили и финишировать в своей подгруппе на первом месте. Чилийсцы остались вторыми. Эквадор сыграл вничью с Японией 1:1. Уругвай теперь сразится в 1/4 финала с Перу, проигравшей Бразилии 0:5, а Чили ожидает трудный поединок с Колумбией, выигравшей свою подгруппу. В других матчах Бразилия сыграет с ПАрагваем, а чудом пробившаяся в 1/4 финала Аргентина с Венесуэлой. Из фаворитом за бортом плей-офф осталась сборная Мексики.