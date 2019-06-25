Мялксоо: возвращение России в ПАСЕ снова подтвердило бесконечное терпение Запада

По мнению профессора международного права Тартуского университета Лаури Мялксоо, решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) восстановить права российской делегации показывает, что милосердие Запада в отношении России все еще не исчерпано, сообщает Rus.ERR.
«В свете решения ПАСЕ вернуть Россию я понимаю, что нашел подтверждение мой вывод, опубликованный в 2017 году, что даже сегодня резервы милосердия Запада в отношении России все еще не исчерпаны», - написал Мялксоо на своей странице в Twitter.
В ночь на вторник Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, отменяющую санкции против национальных делегаций в виде лишения права голосовать, выступать и быть представленной в ассамблее, которые были применены к России после аннексии Крыма в 2014 году.
В голосовании участвовали 190 депутатов: 118 из них поддержали резолюцию, 62 были против, десять воздержались. Среди противников резолюции были и все три представителя Эстонии - Индрек Саар, Ээрик-Нийлес Кросс и Райво Тамм.