Мялксоо: возвращение России в ПАСЕ снова подтвердило бесконечное терпение Запада

«В свете решения ПАСЕ вернуть Россию я понимаю, что нашел подтверждение мой вывод, опубликованный в 2017 году, что даже сегодня резервы милосердия Запада в отношении России все еще не исчерпаны», - написал Мялксоо на своей странице в Twitter.

В ночь на вторник Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, отменяющую санкции против национальных делегаций в виде лишения права голосовать, выступать и быть представленной в ассамблее, которые были применены к России после аннексии Крыма в 2014 году.