В конце прошлой недели политическая ситуация в Грузии резко обострилась.

ФОТО: Shakh Aivazov / AP

В конце прошлой недели политическая ситуация в Грузии резко обострилась. Причиной взрыва недовольства стало появление российского депутата в кресле председателя грузинского парламента. Но есть предположение, что действия российского чиновника были лишь поводом, а истинные предпосылки к волнениям назрели давно.

В чем причина повышения градуса политической борьбы в Грузии?

Чья рука - Москвы или Иванишвили?

20 июня несколько тысяч человек вышли к зданию грузинского парламента. Многие выкрикивали антироссийские лозунги и обвиняли Москву в ползучей оккупации Грузии. Но при этом требования собравшихся были по большей части внутриполитическими.

«Эпизод с российским депутатом - это лишь символический момент. Подозрения к правящей партии и недовольство властью бытовали уже давно. Просто сейчас они материализовались в протесты», - отмечает в интервью Би-би-си грузинский политолог Гия Нодиа.

С 2012 года правящей партией в Грузии является "Грузинская мечта". Она была создана и принадлежит миллиардеру Бидзине Иванишвили.