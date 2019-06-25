«В России я провел лучшие 20 лет своей жизни», - сказал однажды бизнесмен в интервью Русской службе Би-би-си.

Биография Иванишвили, его бизнес в России и заявления о необходимости улучшения отношений с Москвой дали оппозиции повод обвинить миллиардера в проведении пророссийской линии в ущерб интересам Грузии. Так ли это?

С тех пор как партия Иванишвили пришла к власти, переговоры между Тбилиси и Москвой по ряду направлений перешли в конструктивное русло.

Возобновились регулярные авиаперелеты между странами, экспорт грузинского вина, минеральной воды и фруктов.

Россия облегчила визовый режим для граждан Грузии. А в Грузию хлынул поток российских туристов.

Но принципиальные разногласия так и не были решены. Россия по-прежнему считает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и по сути призывает Грузию признать статус-кво.

В Тбилиси по-прежнему считают Цхинвали и Сухуми временно оккупированными территориями и надеются вернуть контроль над отколовшимися регионами.

При этом от публичной критики действий Владимира Путина Иванишвили всегда воздерживался.

За годы правления партии Иванишвили в Грузии стало не только много российских туристов, но и появилось немало организаций, продвигающих тему сближения с Россией и отдаления от ЕС и НАТО.

Например, «Общество Ираклия второго», «Фонд Горчакова», Российско-грузинский общественный центр им. Примакова и другие.

По данным соцопросов, уровень доверия к «Грузинской мечте» и Иванишвили постепенно снижается.

«Правящая партия стремительно становится непопулярной в народе, потому что людям кажется, что эти политики равнодушны к интересам обычных людей», - сказал Би-би-си старший аналитик Центра Карнеги Томас де Вааль.

Когда выборы не помогли

В ноябре 2018 года в Грузии прошли президентские выборы. Голосование было признано легитимным.

Однако многие политологи считают, что Иванишвили активно использовал административный ресурс правящей партии и свое финансовое состояние, чтобы обеспечить победу Саломе Зурабишвили, которую он решил поддержать.

«После последних выборов у многих людей появилось пессимистическое отношение к возможности справедливой политической борьбы и возможности сменить власть через выборы. Все это взорвалось и вылилось в такую акцию», - отмечает политолог Нодиа.

Сразу после выборов лидер оппозиции Григол Вашадзе заявил Би-би-си, что никогда не признает итоги прошедшего голосования и будет добиваться досрочных выборов в парламент страны.

На стихийных июньских митингах в центре Тбилиси эти призывы прозвучали вновь.

Фактор «жестокого разгона»

Жесткий разгон митинга у здания парламента 20 июня поверг многих в Грузии в шок.

Дело в том, что «Грузинская мечта» всегда противопоставляла себя бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили именно в вопросе отношения к митингам.

Многие в Грузии помнят, как подчиненные Саакашвили жестко разгоняли демонстрации 2007 и 2011 годов.

Сторонники Иванишвили часто называли Саакашвили и его режим кровавым и авторитарным и обещали, что при «Грузинской мечте» такого не повториться.

Но в итоге в ходе митинга 20 июня полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.

240 человек попали в больницы. То есть протест был подавлен не менее жестким методом, чем это делалось при Саакашвили.

Такие действия властей могут существенно подорвать рейтинг правящей партии, уверены эксперты.

Что дальше?

Предсказать, куда дальше повернет кривая политического противостояния в Грузии, непросто.

Позиции правящей партии существенно ослабли. Но проблема в том, что оппозиция тоже разобщена. У национального движения немало сторонников. Но немало и тех, для кого это неприемлемо.

«В некотором смысле власть валяется на улице, но некому ее подобрать, потому что нет сильной оппозиционной партии. Атмосфера нестабильности налицо», - отмечает политолог Гия Нодиа.

«Это серьезный звоночек для правящей партии, но никак не фатальный удар», - отмечает Томас де Вааль.

«Я не думаю, что оппозиция сможет перехватить повестку. Отставка спикера парламента вполне достаточна для большинства протестующих, - отметил эксперт. - Но если «Грузинская мечта» хочет сохранить популярность и легитимность в глазах народа до выборов в следующем году, партии нужно серьезно перестроить себя».