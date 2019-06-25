Китай отказывается покупать грязную нефть из России

В некоторых партиях этот показатель был в 10 - 20 раз выше допустимого, пишет агентство. В результате крупнейший в мире нефтетрейдер, швейцарско-нидерландская компания Vitol, был вынужден отправить танкеры обратно в Европу и Юго-Восточную Азию. Аналогичным образом поступил и международный трейдер Glencore. По информации Reuters, свыше одного миллиона тонн нефти общей стоимостью 500 млн долларов до сих пор не нашли покупателей, пишет DW.com.

Китайские власти и нефтетрейдеры отказались комментировать ситуацию, а российские власти не ответили на запрос, подчеркивает агентство.

Перебои в экспорте российской нефти по "Дружбе"

Нефтепровод "Дружба" проходит по территории восьми стран Европейского Союза и считается самым длинным в мире. В конце апреля Россия столкнулась с перебоями в экспорте по "Дружбе" из-за загрязнения нефти. В ней было обнаружено высокое содержание хлоридов. Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива) в Украину, Польшу и страны Балтии из-за резкого снижения качества российской нефти, поступающей на нефтеперерабатывающие заводы страны.

В Беларуси ущерб от порчи нефтеперерабатывающего оборудования, к которой привели содержащиеся в нефти хлориды, эксперты оценивают в сотни миллионов евро. Белорусская сторона намерена полностью завершить откачку загрязненной нефти по трубопроводу обратно в Россию к середине августа.