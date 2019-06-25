Не делайте этой ошибки, приступая к покраске стен в квартире

Покупая дорогую краску для внутренних работ, часто думают, что ее цена сама по себе – залог успеха. Но и самая дорогая краска не сделает комнату красивой, если использовать дешевые или старые кисти.

Краски и кисти всегда должны соответствовать друг другу, поэтому никогда не следует хранить кисть со времен предыдущего ремонта. Натуральная щетина обладает свойством впитывать каждый цвет, даже если вам кажется, что вы хорошо отмыли кисть после употребления, пишет housebeautiful.com/uk. Покраска с помощью высококачественной новой кисти может создать потрясающий визуальный эффект, даже если вы пользуетесь самой недорогой краской. К тому же такая кисть не лезет, и вам не придется отколупывать со стены приставшие к поверхности волосы.