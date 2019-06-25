Вт, 25.06.2019
Если мы договоримся о временных приостановках на Лаагна-теэ, то вопрос закрытия мостов даже обсуждаться не будет. Михаил Кылварт

Бенитес покинул "Ньюкасл" ради "Челси"?

Рафаэль Бенитес

ФОТО: skysports.com

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес покидает клуб, передает sports.ru.

Стороны не смогли договориться о продлении контракта, срок которого истекает 30 июня. В ближайшее время клуб начнет поиски нового тренера.

56-летний Бенитес возглавлял «Ньюкасл» с 2016 года. В прошедшем сезоне АПЛ «сороки» набрали 45 очков и заняли 13-е место в турнирной таблице. 

В то же время, как сообщают английские СМИ, Бенитес мог отказаться от продления контракта ради сделки с лондонским "Челси". Руководство "синих" может опасаться того, что у главного кандидата на этот пост, Фрэнка Лэмпарда нет должного опыта руководства клубом такого калибра как "Челси". Лэмпард возглавлял клуб Чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона, "Дерби Каунти".

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ