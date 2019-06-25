Бенитес покинул "Ньюкасл" ради "Челси"?

Стороны не смогли договориться о продлении контракта, срок которого истекает 30 июня. В ближайшее время клуб начнет поиски нового тренера.
56-летний Бенитес возглавлял «Ньюкасл» с 2016 года. В прошедшем сезоне АПЛ «сороки» набрали 45 очков и заняли 13-е место в турнирной таблице.
В то же время, как сообщают английские СМИ, Бенитес мог отказаться от продления контракта ради сделки с лондонским "Челси". Руководство "синих" может опасаться того, что у главного кандидата на этот пост, Фрэнка Лэмпарда нет должного опыта руководства клубом такого калибра как "Челси". Лэмпард возглавлял клуб Чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона, "Дерби Каунти".