Danske вновь лихорадит: в Дании со скандалом уволен член правления банка

В понедельник совет Danske Bank уволил члена правления банка и директора в банковской сфере в Дании Йеспера Нильсена.
По словам председателя совета банка Карстена Дюбвада, причиной ухода Нильсена стала слишком высокая плата за услугу, которую были вынуждены платить клиенты финансового продукта Flexinvest Fri.
Это касается 87 000 датских клиентов, которым выплатят в общей сложности более 400 млн датских крон компенсаций процентных ставок.
До тех пор, пока не будет найден новый директор, Нильсена будет замещать член правления Danske и директор в банковской сфере в Норвегии, Швеции и Финляндии Гленн Сёдерхольм.