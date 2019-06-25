Danske вновь лихорадит: в Дании со скандалом уволен член правления банка

По словам председателя совета банка Карстена Дюбвада, причиной ухода Нильсена стала слишком высокая плата за услугу, которую были вынуждены платить клиенты финансового продукта Flexinvest Fri.

До тех пор, пока не будет найден новый директор, Нильсена будет замещать член правления Danske и директор в банковской сфере в Норвегии, Швеции и Финляндии Гленн Сёдерхольм.