Фото: мальчик заряжал планшет в постели и прожег ее

Ребенок поставил устройство на зарядку в среду, 19 июня, около девяти часов вечера по местному времени и положил на простыню рядом с собой. Аккумулятор нагрелся и прожег постельное белье и матрас до пружин. Мальчик обнаружил дыру в постели и облако черного дыма только утром. Его отец уведомил пожарных о случившемся.