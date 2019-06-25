Вт, 25.06.2019
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SpaceX успешно запустила сверхтяжелую ракету

Ракета Falcon Heavy.

ФОТО: Thom Baur / REUTERS

Американская SpaceX с площадки 39A Космического центра Кеннеди в США провела третий пуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, сообщается в Twitter компании.

Носитель должен в течение шести часов вывести на три разные орбиты 24 космических аппарата, включая спутники в интересах Военно-воздушных сил (ВВС) США и космический парус, пишет Lenta.ru

После пуска пара боковых ускорителей успешно совершила мягкую вертикальную посадку.

По словам генерального директора SpaceX Илона Маска, данная миссия является«самым сложным запуском компании».

В том же месяце сообщалось, что центральный блок, верхняя ступень и обтекатель запущенной ракеты произведены SpaceX недавно, тогда как пара боковых ускорителей (B1052 и B1053) использовались во втором пуске сверхтяжелой ракеты.

Первый старт Falcon Heavy состоялся в феврале 2018 года. Второй пуск прошелв апреле 2019-го. В максимальной конфигурации носитель на низкую околоземную орбиту способен доставлять 64 тонны. В настоящее время Falcon Heavy является единственной в мире действующей сверхтяжелой ракетой.

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