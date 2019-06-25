Неймар согласился на значительное уменьшение оклада ради перехода в «Барселону»

По информации издания, стороны согласовали пятилетний контракт. При этом бразилец не стал вести переговоры с каталонцами, а просто согласился на предложенные ему условия, понимая, как тяжело руководству клуба будет осуществить его трансфер.

По условиям соглашения Неймар будет получать в полтора раза меньше, чем сейчас. В настоящий момент 27-летний форвард занимает второе место в списке самых высокооплачиваемых футболистов, зарабатывая € 36,8 млн в год и уступая лишь Лионелю Месси.