Вт, 25.06.2019
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Неймар согласился на значительное уменьшение оклада ради перехода в «Барселону»

Неймар.

ФОТО: Francois Mori / AP

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар достиг устной договорённости с «Барселоной», сообщает  «Чемпионат»

По информации издания, стороны согласовали пятилетний контракт. При этом бразилец не стал вести переговоры с каталонцами, а просто согласился на предложенные ему условия, понимая, как тяжело руководству клуба будет осуществить его трансфер.

По условиям соглашения Неймар будет получать в полтора раза меньше, чем сейчас. В настоящий момент 27-летний форвард занимает второе место в списке самых высокооплачиваемых футболистов, зарабатывая € 36,8 млн в год и уступая лишь Лионелю Месси.

В «Барселоне» же его оклад составит около € 24 млн. Ранее сообщалось, что ради возвращения в стан сине-гранатовых Неймар также готов извиниться перед болельщиками клуба и признать, что его переход в «ПСЖ» летом 2017 года был ошибкой.

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