«Некоторые жертвы пришли в себя на следующий день, другие долго были в коме: один человек пролежал в реанимации больше двух недель», - писало издание.

Среди пострадавших оказалась фоторедактор The Village Людмила Чижова. Кроме того, как сообщила журналистка Елизавета Нестерова, жертвой отравителя стал бывший ведущий канала MTV Михаил Рольник, который сейчас находится в коме.

По данным The Village, подозреваемого уже один раз задерживали, но после возбуждения уголовного дела о краже отпустили под подписку о невыезде. После этого случаи отравлений продолжились, последнее, по данным издания, произошло 21 июня.