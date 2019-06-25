Полиция задержала подозреваемого в совершении краж на Хохловской площади в Москве. Ранее издание The Village сообщало, что от действий злоумышленника, угощавшего москвичей отравленными напитками, пострадали больше 20 человек.
«В Москве в порядке ст. 91 УПК РФ задержан мужчина, подозреваемый в совершении нескольких эпизодов хищения имущества у малознакомых граждан на территории Хохловской площади», - сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД Ирина Волк.
По данным источника агентства «Москва», в квартире задержанного, проживающего в Басманном районе столицы, при обыске нашли свертки с белым порошком.
В понедельник The Village сообщил, что в популярных у молодежи местах к отдыхающим подходит мужчина, завязывает разговор и предлагает напитки, в которые подмешано неизвестное вещество. Люди, пробовавшие отравленные газировку или пиво, теряли сознание, после чего их грабили и избивали.
По данным издания, за последний месяц таким образом были отравлены по меньшей мере 24 человека. Случаи были отмечены в скверах около Чистых прудов, на Хохловской площади (в пространстве, известном как «Яма»), парке «Горка» и баре «Зинзивер».