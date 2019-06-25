На дачах Ида-Вирумаа не все благополучно

Всего было проверено 120 зданий, из них 70 так или иначе не соответствовали требованиям пожарной безопасности. Большинство недочетов было связано с датчиками дыма, которые отсутствовали или находились в нерабочем состоянии. Во многих случаях у собственников дач не было на руках необходимого акта от трубочиста.

Вдобавок инспекторы обращает внимание наших читателей на то, что строительная деятельность часто происходит вразрез с требованиями пожарной безопасности.

Советы инспекторов Восточного спасательного центра, связанные со строительством

Если вы планируете приобрести участок земли и построить на нем дачу, то стоит учесть: всю строительную деятельность регулирует местное самоуправление, и именно туда нужно обращаться. Там можно подать ходатайство, спросить совета и получить информацию о каких-то ограничениях. По закону, в случае необходимости местное самоуправление привлекает и другие инстанции, так что обратившимся собственникам недвижимости не придется бегать по кабинетам. Обычно все делопроизводство ведется в электронном виде через строительный регистр – это довольно удобно и не требует лишних бумаг.

Приобретая землю, обратите внимание на ее размер. Оцените, поместится ли на участке дача, которую вы собираетесь строить. Это становится еще более важным, если вы рассматриваете возможность в будущем перестроить дачу в дом для круглогодичного проживания.

На практике мы часто сталкиваемся с тем, что при приобретении дома люди игнорируют требования пожарной безопасности.

Надо помнить, что следя за безопасностью, Спасательный департамент никогда не идет на уступки, поскольку от выполнения требований напрямую зависят здоровье и жизнь людей.

Если вы строите дом вблизи границ участка, то это может повлечь за собой требования, вытекающие из законодательных актов.

Расстояние между строениями должно быть таким, чтобы при пожаре у огня не было возможности быстро распространиться на соседнее здание. Согласно требованиям, это минимум восемь метров. Если ваш дом будет находиться ближе, рассчитывайте, что результат проверки строительного надзора может принести вам в будущем существенные расходы. Даже если сосед согласен с вашей планировкой, необходимо, исходить из требований закона.

Еще один существенный пункт, с которым следует считаться: пожарные пункты забора воды. Для всех доступно специальное приложение, где можно найти ближайшие к вашему участку пункты забора воды. Найти их можно ЗДЕСЬ.

Для тушения пожара жилого дома требуется около ста кубометров воды, однако пожарная машина вмещает в себя всего три кубометра, что, прежде всего, необходимо для осуществления работ по спасению жизни людей. Находящейся в спасательной машине воды может не хватить для тушения вашего дома, поэтому пункты забора воды очень важны. Отсюда требование, чтобы пункт забора воды находился на расстоянии не дальше, чем 150 метров от вашего участка, чтобы не терять драгоценное для тушения время.

Ну и последнее. В случае пожара очень важен и подъездной путь для спецтранспорта. Улицы дачных товариществ должны быть свободными для проезда спасательных автомобилей. И если у спасательной команды есть возможность открыть металлические ворота, то сквозь бетонную стену она не проедет. И в случае ЧП помощь может задержаться из-за этих обстоятельств.