Исследование: какого производителя бытовой техники следует обходить стороной

Чтобы составить рейтинг надежности, американское издание Consumer Reports собрало отзывы своих читателей о 380 000 единицах бытовой техники, которой люди пользовались в период с 2008 по 2018 год.

Среди множества малознакомых жителям Эстонии брендов есть и популярные в нашей стране производители: так, вторую строчку рейтинга заняла фирма Miele (75 баллов из 100), следом за которой расположилась бытовая техника, выпускаемая под брендами Ikea, LG и Bosch.

В случае с LG наибольшей похвалы удостаиваются стиральные машины, а Bosch, по мнению потребителей, выпускает отличные посудомоечные машины.

Техника Whirlpool набрала 60 баллов, что является средним показателем, а вот изделия Electrolux с 28 баллами оказались на предпоследней строчке рейтинга ( потребители хорошо отзываются о стиральных машинках этого производителя, но критикуют посудомоечные машины и холодильники).