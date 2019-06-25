Стоимость биткойна обновила шестнадцатимесячный максимум

Уверенный рост цифровой валюты наблюдается третий месяц подряд, и за это время ее капитализация выросла в два с половиной раза, до $194 млрд.

Игра на повышение происходит на фоне растущего спроса на виртуальный актив со стороны институциональных инвесторов. По данным Reuters, в минувшую пятницу число фьючерсных контрактов на биткойн с исполнением в июне выросло до 3,57 тыс. штук, обновив исторический максимум, установленный 31 мая.

Поддержку рынку на прошлой неделе оказали сообщения о планах Facebook запустить собственную криптовалюту Libra. Созданием криптовалюты и специального криптокошелька займется подразделение соцсети Calibra. Запуск продуктов запланирован на 2020 год. Кошелек будет доступен в Messenger, WhatsApp и в виде отдельного приложения. По данным The Wall Street Journal, операторы платежных систем Visa, MasterCard и PayPal, а также Uber Technologies и ряд других крупных компаний поддержали криптовалюту.

Однако аналитики отмечают растущие риски коррекции.