В понедельник стоимость биткойна обновила шестнадцатимесячный максимум, закрепившись выше уровня $11 тыс. Исторический максимум обновил объем открытых позиций фьючерсных контрактов на цифровую валюту.
Институциональные инвесторы наращивают вложения в криптоактивы, поскольку видят интерес к ним со стороны таких компаний, как Facebook, пишет Коммерсант.
Новую неделю курс биткойна начал с обновления многомесячного максимума. По данным агентства Reuters, стоимость цифровой валюты поднималась до $11,37 тыс. Удержать достигнутые позиции криптовалюте не удалось, однако затем ее курс стабилизировался чуть выше уровня $11 тыс. Даже с учетом коррекции курс биткойна находится вблизи максимума с 6 марта 2018 года.
Уверенный рост цифровой валюты наблюдается третий месяц подряд, и за это время ее капитализация выросла в два с половиной раза, до $194 млрд.
Игра на повышение происходит на фоне растущего спроса на виртуальный актив со стороны институциональных инвесторов. По данным Reuters, в минувшую пятницу число фьючерсных контрактов на биткойн с исполнением в июне выросло до 3,57 тыс. штук, обновив исторический максимум, установленный 31 мая.
Поддержку рынку на прошлой неделе оказали сообщения о планах Facebook запустить собственную криптовалюту Libra. Созданием криптовалюты и специального криптокошелька займется подразделение соцсети Calibra. Запуск продуктов запланирован на 2020 год. Кошелек будет доступен в Messenger, WhatsApp и в виде отдельного приложения. По данным The Wall Street Journal, операторы платежных систем Visa, MasterCard и PayPal, а также Uber Technologies и ряд других крупных компаний поддержали криптовалюту.
Однако аналитики отмечают растущие риски коррекции.