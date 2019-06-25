Эстония планирует сотрудничать с Алжиром, Египтом и Тунисом в сфере сельского хозяйства
Министр сельского хозяйка Эстонии Март Ярвик встретился с коллегами из Алжира, Египта и Туниса, чтобы обсудить совместную работу в сфере сельского хозяйства и увеличение товарообмена, пишет Postimees.
На встрече с министром развития сельского хозяйства и сельской жизни Алжира Шерифом Омари был подписан меморандум о взаимопонимании в сферах сельского хозяйства и рыбной ловли.
Министр Ярвик подчеркнул, что между Эстонией и Алжиром существуют хорошие предпосылки для более тесного сотрудничества.
«Хотя товарообмен был скромным, для обеих стран очень важно устранить препятствия для обмена сельскохозяйственными продуктами. Особенно мы заинтересованы в открытии рынка для нашей молочной продукции», – сказал Ярвик.
Также наш министр встретился с министром сельского хозяйства и мелиорации Египта Эзз аль-Дином Абу Стейтом и министром сельского хозяйства, водных запасов и рыбной отрасли Туниса Самиром аль Тайебом.
Все государства проявили большой интерес к опыту Эстонии в сфере дигитализации. Также министры увидели возможности сотрудничества в научной и селекционной работах. Египетский министр также выдвинул предложение о сотрудничестве в сфере аквакультуры, в которой страна занимает ведущую роль в Африке.
Ранее, 23 июня на встрече Ярвика с заместителем сельского хозяйства Казахстана Гульмирой Исаевой также был подписан договор о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.
"Казахстан планирует в ближайшее время купить за границей миллион племенных животных, поэтому это хорошая возможность и для эстонских предпринимателей", - отметил Ярвик.
Министр сельской жизни Март Ярвик в понедельник и вторник участвует в проходящем в Риме III саммите министров сельского хозяйства Африканского союза и Европейского союза, за встречей последует конференция продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), где изберут новых гендиректора и председателя совета ФАО. Наряду с коллегами из Алжира, Египта и Туниса Март Ярвик встретится в рамках конференции также с делегациями Филиппин, Казахстана и Украины.