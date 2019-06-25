Эстония планирует сотрудничать в сфере сельского хозяйства с Алжиром, Египтом и Тунисом

На встрече с министром развития сельского хозяйства и сельской жизни Алжира Шерифом Омари был подписан меморандум о взаимопонимании в сферах сельского хозяйства и рыбной ловли.

Министр Ярвик подчеркнул, что между Эстонией и Алжиром существуют хорошие предпосылки для более тесного сотрудничества.

«Хотя товарообмен был скромным, для обеих стран очень важно устранить препятствия для обмена сельскохозяйственными продуктами. Особенно мы заинтересованы в открытии рынка для нашей молочной продукции», – сказал Ярвик.

Также наш министр встретился с министром сельского хозяйства и мелиорации Египта Эзз аль-Дином Абу Стейтом и министром сельского хозяйства, водных запасов и рыбной отрасли Туниса Самиром аль Тайебом.

Все государства проявили большой интерес к опыту Эстонии в сфере дигитализации. Также министры увидели возможности сотрудничества в научной и селекционной работах. Египетский министр также выдвинул предложение о сотрудничестве в сфере аквакультуры, в которой страна занимает ведущую роль в Африке.

Ранее, 23 июня на встрече Ярвика с заместителем сельского хозяйства Казахстана Гульмирой Исаевой также был подписан договор о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.

"Казахстан планирует в ближайшее время купить за границей миллион племенных животных, поэтому это хорошая возможность и для эстонских предпринимателей", - отметил Ярвик.