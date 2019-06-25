Видео: опасный обгон на шоссе Таллинн-Тарту едва не стоил водителям жизни

К счастью, никто не пострадал и ДТП удалось избежать, так как водители успели быстро перестроиться, сделав из двухполосного шоссе трехполосное.

Обгон был совершен недалеко от границы между уездами Ярва и Харьюмаа. На видео видно, как красный микроавтобус выезжает на встречную полосу, когда на ней в уже в опасной близости находился другой автомобиль.