Вт, 25.06.2019
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  • Видео: опасный обгон на шоссе Таллинн-Тарту едва не стоил водителям жизни

Видео: опасный обгон на шоссе Таллинн-Тарту едва не стоил водителям жизни
Стоит ли сделать шоссе трехполосным?

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Ohtilik möödasõit Tallinna-Tartu maanteel.

ФОТО: Kuvatõmmis videost

В субботу на YouTube появилась запись с видеорегистратора, на которой запечатлен крайне опасный обгон на шоссе Таллинн-Тарту, передает Tartu Postimees.

К счастью, никто не пострадал и ДТП удалось избежать, так как водители успели быстро перестроиться, сделав из двухполосного шоссе трехполосное. 

Обгон был совершен недалеко от границы между уездами Ярва и Харьюмаа. На видео видно, как красный микроавтобус выезжает на встречную полосу, когда на ней в уже в опасной близости находился другой автомобиль.

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