Почти по Хичкоку: любовь к живой природе сделала жизнь пожилой пары невыносимой

Родители птенцов, падающих, как это часто бывает, на навес над крыльцом дома Роя и Бренды Пикард, причинили пожилым людям немало проблем. Обезумевшие от беспокойства за своих детей чайки не давали старикам даже выглянуть из двери и агрессивно их атаковали. 77-летнему Рою пришлось даже вызвать скорую помощь.