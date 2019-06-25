Почти по Хичкоку: любовь к живой природе сделала жизнь пожилой пары невыносимой

Пожилые британские супруги в течение шести дней находились в заложниках у чаек: птицы не давали им возможности выйти из дома, сообщил Kodustiil.
Родители птенцов, падающих, как это часто бывает, на навес над крыльцом дома Роя и Бренды Пикард, причинили пожилым людям немало проблем. Обезумевшие от беспокойства за своих детей чайки не давали старикам даже выглянуть из двери и агрессивно их атаковали. 77-летнему Рою пришлось даже вызвать скорую помощь.
На помощь старикам пришла радиостанция Би-би-си, работники которой установили на участке Пикардов временный навес, под которым они могли прокрасться к гаражу, пишет dailymail.co.uk. Пожилые супруги надеются, что вскоре чайки успокоятся.