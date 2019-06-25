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  • Почти по Хичкоку: любовь к живой природе сделала жизнь пожилой пары невыносимой

Почти по Хичкоку: любовь к живой природе сделала жизнь пожилой пары невыносимой

Чайки в городе. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Пожилые британские супруги  в течение шести дней находились в заложниках у чаек: птицы не давали им возможности выйти из дома, сообщил Kodustiil.

Птенец чайки в городе. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ants Liigus

Родители птенцов, падающих, как это часто бывает, на навес над крыльцом дома Роя и Бренды Пикард, причинили пожилым людям немало проблем.  Обезумевшие от беспокойства за своих детей чайки не давали старикам даже выглянуть из двери и агрессивно их атаковали. 77-летнему Рою пришлось даже вызвать скорую помощь.

ФОТО: Lee McLean / SWNS.com

На помощь старикам пришла радиостанция Би-би-си, работники которой установили на участке Пикардов временный навес, под которым они могли прокрасться к гаражу, пишет dailymail.co.uk. Пожилые супруги надеются, что вскоре чайки успокоятся.

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