Вопрос о переименовании Больничной кассы и Кассы страхования от безработицы по-прежнему открыт

В июле прошлого года выяснилось, что Больничная касса и Касса страхования от безработицы хотят изменить свои названия на Кассу здоровья и Трудовую кассу соответственно. Было подсчитано, что первоначально для переименования необходимо до 865 тысяч евро, тогда как к августу потенциальные расходы были сокращены до 350 тысяч евро с целью покрытия действующих расходов учреждений.

На правительственном уровне вопрос еще не обсуждался.

«В настоящее время нет согласия по этому вопросу, так как у парламента есть много других вопросов в стодневном плане, которые требуют внимания», - сказал министр социальных дел Кийк и в качестве примера привел запуск цифрового удостоверения личности и внеочередное повышение пенсий.

Глава отдела коммуникаций Министерства социальных дел Карин Волмер заявила, что по сути смена названий уже произошла, потому как уже сейчас основная деятельность Больничной кассы заключается в быстром восстановлении здоровья и его поддержании.

Аналогичным образом обстоят дела и у Кассы страхования от безработицы, которая предлагает всё больше услуг на рынке труда, таких как профориентация и различные возможности дополнительного обучения для безработных и работающих людей. Кроме того, Касса помогает работодателям находить работников и развивать их навыки.

«Предлагаемые услуги поддерживают людей на протяжении всей их трудовой жизни, что не соответствует нынешнему названию учреждения», - пояснила Волмер.

Председатель правления Больничной кассы Райн Лаане в августе прошлого года рассказал Postimees, что первоначально прогнозируемые 200 тысяч евро для переименования были поспешной оценкой, но новая сумма должна составлять почти 50 тысяч евро.

«Мы отказались от некоторых видов деятельности, например от информационной кампании под новым названием, это нам довольно активно помогли осуществить медиа-каналы», - отметил Лаане.

Глава Кассы страхования от безработицы Меэлис Паавел в августе 2018 года говорил о том, что первоначальная оценка была спешным прогнозом.