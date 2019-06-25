Профсоюзы требуют от правительства лучшего финансирования Трудовой инспекции

«К сожалению, зарплаты в учреждении не выдерживают конкуренции, а это подвергает серьезному риску выполнение защитной функции», - сказал председатель Центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон.

По его оценке, Трудовая инспекция быстро меняется в связи с внедрением электронных каналов. «Это направление также нуждается в сильной финансовой поддержке, чтобы можно было при том же числе сотрудников обеспечивать большую безопасность рабочей среды в условиях быстрого роста малых предприятий», - сказал Петерсон.

По данным инспекции труда, число производственных травм растет особенно в малых и средних предприятиях. По числу смертей на производстве этот год может стать самым трагическим за последнее десятилетие.

«Распыление экономической деятельности на малые предприятия и обусловленная нехваткой работников необходимость работать быстрее требуют иного подхода к мониторингу рабочей среды, а ИТ нуждается в серьезных инвестициях», - отметил Петерсон.

По оценке профсоюзов, из-за нехватки финансирования в опасности также находится работа комиссий по трудовым спорам, поскольку экономия происходит за счет гонорара заседателей комиссий и их все сложнее найти.

Петерсон обратился также к работодателям с просьбой серьезнее относиться к производственным травмам. «Никто не хочет брать на душу потерянные в рабочем процессе человеческие жизни. Отказ от оценки и минимизации рисков остается серьезной проблемой, результаты уже сегодня являются удручающими», - сказал Петерсон.