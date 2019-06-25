Фото: вот что получилось из дома для строителей железной дороги

Главный архитектор фирмы Ральф Герман сначала арендовал этот дом в Монтрё, а позже приобрел его в собственность. Радикально изменив фасад и убрав все внутренние перегородки, разделяющие пространство на три квартиры, архитектор сохранил лишь центральную лестницу с перилами из кованого железа и древесины ореха.

ФОТО: hqroom.ru

Чтобы усилить связь между уровнями, родилось оригинальное решение — несущие стены лестничной клетки получили вставки из бетонных элементов. Создание этих бетонных проемов, отвечающих требованиям тепло- и звукоизоляции, оказалось очень эффективным решением, ведь теперь тепло, свет и звук проходят через них и позволяют членам семьи общаться, даже находясь на разных этажах.

ФОТО: hqroom.ru

На первом этаже дома спроектированы гостиная и кухня, связанные с садом. Главная спальня стратегически расположена в центре дома, а детская зона занимает верхний уровень. Площадь родительского этажа составляет 80 квадратных метров. Он представляет собой открытое многофункциональное пространство. Архитектор создал идеальный для себя дом — открытый, с минимальным количеством мебели и незаметными встроенными шкафами, скрытыми в архитектурных объемах. Несколько раздвижных дверей исчезают между стенами, оставляя пространство полностью открытым.