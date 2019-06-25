Легендарный итальянский стадион пойдет под снос

Об этом сообщили президент «Милана» Паоло Скарони и генеральный директор «Интера» Алессандро Антонелло.

«Мы делаем новый «Сан-Сиро» рядом со старым. На месте старого стадиона появятся новые постройки», – сказал Скарони.

Антонелло подтвердил информацию о совместном участии клубов в этом проекте.