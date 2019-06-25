Вт, 25.06.2019
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Легендарный итальянский стадион пойдет под снос

«Сан-Сиро»

ФОТО: SCANPIX

Клyбы итальянской Серии А «Милан» и «Интер» начнут строительство нового стадиона.

Об этом сообщили президент «Милана» Паоло Скарони и генеральный директор «Интера» Алессандро Антонелло.

«Мы делаем новый «Сан-Сиро» рядом со старым. На месте старого стадиона появятся новые постройки», – сказал Скарони.

Антонелло подтвердил информацию о совместном участии клубов в этом проекте.  

В последнее время арену миланских клубов, на которой прошли чемпионаты мира и финалы Еврокубков, критиковали болельщики и спортсмены: "Сан-Сиро" был морально устаревший.

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