В Хаапсалу стартует фестиваль Чайковского

На протяжении четырех дней, с 27 по 30 июня, музыкальным гурманам будет предложен большой выбор концертов: в Хаапсалу выступят солисты Камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ опера», известный московский саксофонист Алексей Круглов, Государственный Роговой Оркестр России, а также эстонские звезды классической музыки и балета.

На открытии фестиваля, 27 июля, в старинном здании Лаэнемааской общей гимназии дадут концерт солисты Камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ опера» Валентина Феденева и Алексей Пашиев. В исполнении лауреатов международных конкурсов прозвучат арии и романсы русских и итальянских композиторов XIX века. Единым связующим аккомпанементом станет арфа – величественный музыкальный инструмент, который не так часто встретишь на сцене в солирующей роли.

28 июня в усадьбе Ууэмыйза гостей фестиваля ждет встреча с победителями телевизионного конкурса «Звезды классики». Виолончелист Марсель-Йоханнес Китс и пианист Стен Хейноя – уже известные молодые виртуозы. На Фестивале Чайковского в Хаапсалу они порадуют слушателей сентиментальной камерной программой.

В этот же вечер Хаапсалуская Домская церковь пригласит на грандиозный концерт Эстонского национального мужского хора (RAM) под руководством Микка Юлеоя. Этот коллектив – один из флагманов эстонской музыки – в следующем сезоне будет праздновать свое 75-летие. На фестивале хор представит русскую хоровую музыку и сочинения известных «хаапсалусцев» – Чайковского и Креэка.

В субботу, 29 июня, в Домской церкви выступит Государственный Роговой Оркестр из Санкт-Петербурга, который располагает коллекцией рогов ручной работы из 106 инструментов, изготовленных мастером Владимиром Головешко. Коллектив исполнит старинную придворную музыку, а также переложения классических произведений.

Субботний вечер продолжится в Домской церкви нестандартной программой польского коллектива Capella Cracoviensis. Музыканты прославились исполнением за один день всех симфоний Бетховена и организацией караоке под Моцарта. В Хаапсалу оркестр исполнит известнейшую серенаду Чайковского для струнных и симфонию Моцарта «Юпитер».

В субботу, 29 июня, любителей джаза ждет встреча с одним из известнейших московских джазменов – саксофонистом Алексеем Кругловым. Сейчас он объединил свои усилия с ведущими эстонскими джазовыми музыкантами Яаком Соояэром, Михкелем Мялгандом и Танелем Руубеном.

Грациозным финальным аккордом фестиваля станет детский балетный гала-концерт «Вальс цветов». Выступление воспитанников Таллиннской балетной школы и танцевальной школы Ida, подготовленное блистательной эстонской балериной Кайе Кырб, можно будет увидеть 30 июня в Хаапсалуском центре культуры.