Глава фонда природы: массовое сжигание леса – не решение для сланцевого кризиса

Горечью же массового сжигания является его влияние на окружающую среду, в отношении которого по политическим причинам пытаются смотреть сквозь пальцы. Общая позиция более ста мировых объединений по охране окружающей среде Biomass Delusion в своих выводах перечисляет проблемные места массового сжигания: не является нейтральным в плане углерода, основано на ошибочном подсчете углерода, угрожает продолжительности жизни лесов и их способности приспосабливаться к изменению климата, а также подрывает потенциал лесов смягчать климатические изменения. Нужно сказать, что эти влияния на окружающую среду можно минимизировать, если с большой осторожностью выбрать, что и как жечь. Эстонские общества по охране окружающей среде во время составления плана развития лесного хозяйство сделали предложение ввести критерии бережливости для использования древесины в энергетике, и это в идеале должно было гарантировать, что энергию у нас будут производить только из древесных отходов и лишь при наличие серьезных факторов пользы. Известный до сих пор план Eesti Energia в этом плане туманнее туманного, поскольку древесину планируют сжигать в смеси с топливом из ископаемых, с очень маленькой эффективностью, а критика парируется утверждением, что дерево можно импортировать, например, из Африки или Америки, где требования по окружающей среде крайне мягкие.

Если говорить о прежней деятельности Эстонии в области энергетики, основанной на биомассе, то можно сказать, что с этим мы перестарались еще до начала сжигания биомасс в Ида-Вирумаа. В последние годы для получения электричества в Эстонии сжигают более пяти миллионов кубометров древесины. Кроме того, Эстония импортирует около четырех миллионов кубометров древесины для электричества в другие страны. Только сложение этих двух цифр говорит нам будущих безумных вырубках для энергетики. Таким образом, мы сможем сорить древесиной еще лишь ближайшее десятилетие, поскольку долгосрочные прогнозы предсказывают при такой активной вырубке значительное сокращение объемов древесины возникнет уже через десяток лет, угрожая оставить без работы и тех, кто будет ее сжигать.

У нас сейчас нет очень хорошего и быстро действующего плана для решения ситуации, поскольку на государственном уровне многие годы игнорировалась сама необходимость его составления. Заводы по производству масел и массовое сжигание древесины – это не самые хорошие решения для смягчения ситуации в Ида-Вирумаа.

Кризис в Ида-Вирумаа требует срочного решения, и как государство мы должны быть глубоко солидарны с оказавшимися в тяжелом положении идавирусцами. Эту солидарность нужно выразить сразу, и не в виде идей что-нибудь добыть и сжечь, а в виде четко сформулированных и вызывающих доверие заявлений и действий. Частью плана должен быть учет местной специфики, более щедрые, чем обычно, социальные пакеты, которые содержали бы в себе пособие по безработице и возможности для переобучения. У нас, как у общества, должно хватить на это сил. Налогов по страхованию от безработицы уже много лет собирают намного больше, чем их тратят. Этот резерв копили, чтобы быть готовыми к кризису, а теперь у нас наступил кризис. Почему не заставить эти деньги обслуживать свои цели, чтобы дать людям надежду и чувство уверенности до того времени, когда в Ида-Вирумаа сформируется экономика, которая не зависит от углерода и государственных дотаций, игнорирования рисков и особого отношения. Также можно попросить дотацию у Европейского союза, где во многих странах проблемы, возникшие после отказа от энергетики из ископаемых, смогли предусмотреть лучше всего, и запланировать средства для более успешного их решения.

Я совершенно уверен, что экономика Ида-Вирумаа встанет на ноги, если у тамошних жителей сохранится уверенность в себе, - у них также есть возможность самостоятельно сформулировать свои виды на будущее - а возникшие и направленные туда предприятия получат именно им необходимую и адаптированную под особенности региона поддержку.