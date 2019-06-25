До и после: как обновить террасу за один день

Террасы могут быть самыми разными - необычного дизайна, разных размеров, расположенными на крыше или на земле, открытыми или крытыми. Летом эстоноземельцы любят проводить время на террасе, поэтому их внешнему виду уделяется все больше внимания. Дизайнер IKEA Байба Фрейя советует, как обновить старую террасу и превратить ее в прекрасное место для вечеринки в саду или просто для отдыха.
Компания IKEA полностью изменила террасу одного дома в Латвии. Это был старый дом, который владельцы реставрировали свои силами, но до террасы так и не добрались, хотя мечтали обновить и ее, превратив в уютное место, где можно проводить романтические летние вечера.
Дизайнер IKEA Байба Фрейя рассказала нам, что самая большая проблема в перестройке террасы – это ее форма. «Эта терраса была пятиугольной, а это означало, что использовать обычную мебель невозможно, надо было искать другие решения. Ко всему прочему, у владельцев дома очень много друзей, которые часто приходят в гости, поэтому нужно, чтобы было много сидячих мест, также надо было подумать и о ежедневном использовании террасы», - говорит Фрейя.
Дизайнер IKEA рассказала, что решила обустроить террасу в современном стиле и использовать мебель из дерева, которая очень хорошо смотрится на фоне деревянного ограждения террасы. Поэтому для обстановки использовали модульную мебель серии ÄPPLARÖ, складной стол и стеновые панели.
«Этот стол имеет три разных вида и размера. Максимально за него могут сесть десять человек. А в скамейках есть ящики, в которые можно сложить предметы из текстиля, если они не нужны. Мы также добавили в интерьер маленький столик, на котором можно хранить посуду, полотенца или предметы для гриля, а также готовить закуски для вечеринки».
Предметы интерьера синего и оранжевого цветов в африканском стиле и экзотические растения придали обстановке свежести.
В углу террасы есть камин, который хозяева пока не собираются использовать, поэтому Фрейя решила наполнить его свечами и повесить фонари, которые выглядят стильно и создают романтическое настроение.