До и после: как обновить террасу за один день

ФОТО: Ikea

Компания IKEA полностью изменила террасу одного дома в Латвии. Это был старый дом, который владельцы реставрировали свои силами, но до террасы так и не добрались, хотя мечтали обновить и ее, превратив в уютное место, где можно проводить романтические летние вечера.

Терраса для вечеринок и романтических вечеров готова. ФОТО: Ikea

Дизайнер IKEA Байба Фрейя рассказала нам, что самая большая проблема в перестройке террасы – это ее форма. «Эта терраса была пятиугольной, а это означало, что использовать обычную мебель невозможно, надо было искать другие решения. Ко всему прочему, у владельцев дома очень много друзей, которые часто приходят в гости, поэтому нужно, чтобы было много сидячих мест, также надо было подумать и о ежедневном использовании террасы», - говорит Фрейя.

Дизайнер IKEA рассказала, что решила обустроить террасу в современном стиле и использовать мебель из дерева, которая очень хорошо смотрится на фоне деревянного ограждения террасы. Поэтому для обстановки использовали модульную мебель серии ÄPPLARÖ, складной стол и стеновые панели.

ФОТО: Ikea

«Этот стол имеет три разных вида и размера. Максимально за него могут сесть десять человек. А в скамейках есть ящики, в которые можно сложить предметы из текстиля, если они не нужны. Мы также добавили в интерьер маленький столик, на котором можно хранить посуду, полотенца или предметы для гриля, а также готовить закуски для вечеринки».

ФОТО: Ikea

Предметы интерьера синего и оранжевого цветов в африканском стиле и экзотические растения придали обстановке свежести.

ФОТО: Ikea

В углу террасы есть камин, который хозяева пока не собираются использовать, поэтому Фрейя решила наполнить его свечами и повесить фонари, которые выглядят стильно и создают романтическое настроение.