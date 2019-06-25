Электросамокаты захватывают улицы Таллинна: еще одно предприятие предложит услугу проката

Самокаты будут располагаться в десяти местах аренды. Первое время электросамокаты можно будет использовать только в черте центра города, но при необходимости рабочая зона будет расширена. Например, самокаты можно будет найти в парке Таммсааре, на площади Вабадузе, в квартале Балтика и в Каламая. Более точные места нахождения самокатов можно будет увидеть с помощью мобильного приложения Citybee. В компании подчеркивают, что первое время будут использоваться 100 самокатов, но если спрос будет большим, парк электросамокатов будет увеличен.