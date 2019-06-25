Электросамокаты захватывают улицы Таллинна: еще одно предприятие предложит услугу проката

На прошлой неделе в Таллинне начал работу прокат электросамокатов Bolt. Первые дни работы показали, что как жители, так и гости столицы столицы хорошо приняли данную услугу. Начиная с этой пятницы, 28 июня, конкуренцию Bolt составит предприятие Citybee, электросамокаты которого также можно будет обнаружить на улицах Таллинна.
Самокаты будут располагаться в десяти местах аренды. Первое время электросамокаты можно будет использовать только в черте центра города, но при необходимости рабочая зона будет расширена. Например, самокаты можно будет найти в парке Таммсааре, на площади Вабадузе, в квартале Балтика и в Каламая. Более точные места нахождения самокатов можно будет увидеть с помощью мобильного приложения Citybee. В компании подчеркивают, что первое время будут использоваться 100 самокатов, но если спрос будет большим, парк электросамокатов будет увеличен.
Если говорить о стоимости услуги, то начало поездки обойдется в 50 центов, а каждая минут поездки будет стоить 10 центов. «За 10 минут можно проехать два-три километра. Такая поездка обойдется в 1,5 евро, что значительно дешевле, чем плата за посадку в такси», - заявил руководитель Citybee Eesti Хейго Проттен.
По мнению Проттена, электросамокаты позволят быстро и удобно совершать поездки по городу, минуя дорожные заторы. Согласно договоренности с властями Таллинна, максимальная скорость движения электросамокатов составит до 20 км/ч.