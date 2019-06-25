Запредельная жестокость: в Эстонии мужчина задушил котенка своей подруги

Согласно обвинению, пьяный Алексей так разозлился, что схватил попавшегося под руку крошечного котенка и на глазах у своей сожительницы задушил его.

По оценке суда, таким поступком подсудимый особо жестоким образом совершил по отношению к животному недопустимый поступок.

Обвиняемый и прокуратура заключили соглашение, которое суд утвердил на прошлой неделе. Согласно договоренности, Алексея приговорили к восьми месяцам и 28 дням лишения свободы, которые заменили 268 часами общественно-полезных работ, которые нужно отработать в течение года.

До конца общественно-полезного труда Алексей обязан подчиняться требованиям контроля поведения: жить в назначенном судом месте, являться в определенное время к уголовному надзирающему для регистрации, подчиняться проверкам надзирающего по месту жительства, и предоставлять ему данные об исполнении своих обязательств и наличие средств для проживания.

Покидать место жительства на срок больше 15 дней он может только с разрешения надзирающего, разрешение нужно иметь и для смены места жительства, работы и учебы. Для того чтобы выехать за пределы Эстонии и находиться там, он должен получить отдельное разрешение.