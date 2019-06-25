Российская звезда НХЛ ищет новый клуб и хороший контракт

Ранее сообщалось, что хоккеист также запланировал встречу с «Флоридой» на этой неделе.

«После встречи с «Флоридой» Панарин отправится в Нью-Йорк. Ожидается, что он встретится с «Рейнджерс» и «Айлендерс».

«Блэкхокс» должны позвонить или встретиться с ним на этой неделе», – написал Паньотта.