Вт, 25.06.2019
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Российская звезда НХЛ ищет новый клуб и хороший контракт

Артемий Панарин

ФОТО: USA TODAY Network/USA TODAY Sports/Sipa USA

Sports.ru сообщил, что нападающий Артемий Панарин встретится с представителями «Чикаго», «Рейнджерс» и «Айлендерс».

Ранее сообщалось, что хоккеист также запланировал встречу с «Флоридой» на этой неделе.

«После встречи с «Флоридой» Панарин отправится в Нью-Йорк. Ожидается, что он встретится с «Рейнджерс» и «Айлендерс».

«Блэкхокс» должны позвонить или встретиться с ним на этой неделе», – написал Паньотта.

Контракт, который может устроить Панарина и его агентов, по оценкам экспертов составляет 8-10 миллионов долларов в год. 1 июля Панарин станет неограниченно свободным агентом.

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