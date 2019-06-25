Эстонские ученые намерены раскрыть тайну происхождения жизни в нашей Солнечной системе

Цель миссии – изучить комету, которая вышла из облака Оорта и движется к Солнцу. Такие кометы могут раскрыть совершенно новые данные о происхождении жизни в нашей Солнечной системе и возможных будущих угрозах для Земли.

Скриншот анимации ФОТО: Mihkel Pajusalu

Чтобы осуществить миссию, необходимо создать новый оптический телескоп на основе технологий нового поколения, с помощью которого можно будет сфотографировать комету (англ. OPIC, OPtical Imager for Comets). Телескоп позволит своевременно заметить приближающиеся к Земле опасные объекты, технология также может быть применима в системах управления беспилотными автомобилями. Эстонские ученые создают телескоп с партнерами из финского Университета Аалто и технического исследовательского центра VTT.

Директор Обсерватории Тартуского университета Ану Рейнарт отметила, что «Ловитель кометы» является первой крупномасштабной миссией для Эстонии со времен участия в Советской космической программе.

«Ранее мы принимали участие в составе научных групп на разных миссиях (GAIA, Planck, ARIEL, ATHENA) в рамках финансирования сферы науки со стороны правительства Эстонии. Для развития этой технологии необходима постоянная отдача и ресурсы превышают рамки одной рабочей группы. Сможем ли мы использовать открывшуюся Эстонии возможность, вернуть в страну молодых талантов и принять большие пробные камни, зависит от финансирования Эстонии сферы научной и инновационной деятельности», – сказала Рейнарт.