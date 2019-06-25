Европейские лоукостеры берут с пассажиров за багаж больше денег, чем за сам перелет

Эксперты британского издания выяснили, что дополнительные сборы за провоз багажа у некоторых бюджетных авиакомпаний Европы превышают стоимость самого перелета, пишет turizm.ru. В частности, такая практика обнаружена на отдельных рейсах Ryanair, EasyJet, Flybe и Level Airlines.

Стоимость билетов у этих лоукостеров весьма заманчивая, но при условии, что вы летите только с ручной кладью. Если вам понадобится взять с собой дополнительный чемодан или сумку, то цена билета может подскочить в несколько раз.

Так, перелет компании Ryanair из Лондона в Копенгаген только с ручной кладью стоит 33,51 евро. Но стоит пассажиру указать в билете наличие багажа, его цена взлетает до 89,39 евро. Таким образом перевозка чемодана в таком случае обойдется в 50 евро. У EasyJet с появлением багажа ценник на некоторых европейских направлениях может повыситься с 54,28 до 131,66 евро. У Flybe — с 49,15 до 100,56 евро, а у Level Airlines — c 52,51 до 128,72 евро.

Как оказалось, взимание такой неадекватной платы за багаж является самым легким способом значительно увеличить доходы на ровном месте. Но многие эксперты считают, что существенная разница между билетом и билетом с оплатой багажа водит в заблуждение пассажиров. Британское издание отмечает, в период с 2014 по 2018 год в 20 крупнейших авиакомпаниях мира наблюдалось увеличение доходов от дополнительных сборов за провоз багажа на 110%. В прошлом году перевозчики в целом выручили за данную услугу почти 25 миллиардов евро.