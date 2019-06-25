Вт, 25.06.2019
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  • В Таллинне дети продолжают рисковать жизнью, выполняя опасный трюк

В Таллинне дети продолжают рисковать жизнью, выполняя опасный трюк

Мост Пирита

ФОТО: Pirita linnaosavalitsus

С приходом теплой погоды дети и молодые люди рискуют, прыгая с моста Пирита. Происходит это каждое лето, поэтому управа района Пирита в который раз напоминает, что прыгать с моста запрещено и очень опасно.

Прыгающих с моста в воду подростков можно увидеть практически в любой жаркий день. «Управа района и Таллиннская муниципальная полиция уже годами пытается справиться с безрассудной молодежью. Не помогают ни запрещающие таблички, ни личное пресечение и беседы, ни полученные травмы», – говорит старейшина района Виймси Тынис Лийнат.

Дно реки Пирита представляет большую опасность. В управе отмечают, что под мостом глубина реки неравномерная, течением туда приносит ветки и прочий мусор, которого с моста не видно. Кроме того, под мостом постоянно проплывают лодки.

«Из года в год мы слышим о несчастных случаях, когда кто-то прыгает в воду в непредназначенном для этого месте и рискует своей безопасностью. Призываю всех, кто заметит желающих прыгать в воду с моста, образумить молодежь и по возможности пересечь их поведение. Прошу также родителей побеседовать со своими членами семьи и объяснить, насколько опасны подобные действия».

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