В Таллинне дети продолжают рисковать жизнью, выполняя опасный трюк

Прыгающих с моста в воду подростков можно увидеть практически в любой жаркий день. «Управа района и Таллиннская муниципальная полиция уже годами пытается справиться с безрассудной молодежью. Не помогают ни запрещающие таблички, ни личное пресечение и беседы, ни полученные травмы», – говорит старейшина района Виймси Тынис Лийнат.

Дно реки Пирита представляет большую опасность. В управе отмечают, что под мостом глубина реки неравномерная, течением туда приносит ветки и прочий мусор, которого с моста не видно. Кроме того, под мостом постоянно проплывают лодки.