Lux Express купил новые автобусы и пустит их на популярные маршруты

Компания Lux Express приобрела 20 новых автобусов Scania за семь миллионов евро для использования как на внутренних, так и на международных рейсах, сообщает BNS.
Со второго полугодия автобусная компания планирует сосредоточиться на эстонском рынке, в частности на Тарту, где за первые пять месяцев число пассажиров увеличилось на 20 процентов, заявил член правления Lux Express Янно Ритсберг.
Также, во второй половине года компания увеличит количество рейсов с четырех до пяти на линии Тарту-Пярну, с шести до восьми в направлении Тарту-Нарва и с двух до пяти в день на линии Таллинн-Тарту-Выру.
Ритсберг рассказал, что с первого июля линия Таллинн-Пярну получит дополнительное одиннадцатое отправление в день. Он отметил, что к концу третьего квартала компания заменит текущие автобусы Simple Express в направлении Таллинн-Нарва на автобусы Lux Express, которых в обоих направлениях может выходить до 15 в день.
На международных маршрутах с первого июня добавилось десятое отправление автобуса из Таллинна в Санкт-Петербург, так как количество пассажиров за первые пять месяцев этого года на этой линии увеличилось на семь процентов.
Количество пассажиров на маршруте Санкт-Петербург-Хельсинки увеличилось на 40 процентов по сравнению с прошлым годом. Начиная с 15 июня можно ездить пять раз в день вместо предыдущих четырех. По словам Ритсберга, это направление будет расти в ближайшие годы.
Начиная с первого июня между Таллинном и Ригой можно путешествовать 14 раз в день, в обоих направлениях было добавлено по одному автобусу в районе полудня.
Еще одно отправление на маршруте Таллинн-Варшава будет добавлено 27 июня к трем существующим. Ритсберг сказал, что между Вильнюсом и Варшавой нет остановки автобуса, что сокращает поездку между городами почти на два часа.
Первая партия новых автобусов была получена Lux Express в начале июня. Как заявил Янно Ритсберг, в конце третьего квартала все новые автобусы должны быть в наличии и отправлены на линии.