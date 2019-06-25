Lux Express купил новые автобусы и пустит их на популярные маршруты

Со второго полугодия автобусная компания планирует сосредоточиться на эстонском рынке, в частности на Тарту, где за первые пять месяцев число пассажиров увеличилось на 20 процентов, заявил член правления Lux Express Янно Ритсберг.

Также, во второй половине года компания увеличит количество рейсов с четырех до пяти на линии Тарту-Пярну, с шести до восьми в направлении Тарту-Нарва и с двух до пяти в день на линии Таллинн-Тарту-Выру.

Ритсберг рассказал, что с первого июля линия Таллинн-Пярну получит дополнительное одиннадцатое отправление в день. Он отметил, что к концу третьего квартала компания заменит текущие автобусы Simple Express в направлении Таллинн-Нарва на автобусы Lux Express, которых в обоих направлениях может выходить до 15 в день.

На международных маршрутах с первого июня добавилось десятое отправление автобуса из Таллинна в Санкт-Петербург, так как количество пассажиров за первые пять месяцев этого года на этой линии увеличилось на семь процентов.

Количество пассажиров на маршруте Санкт-Петербург-Хельсинки увеличилось на 40 процентов по сравнению с прошлым годом. Начиная с 15 июня можно ездить пять раз в день вместо предыдущих четырех. По словам Ритсберга, это направление будет расти в ближайшие годы.

Начиная с первого июня между Таллинном и Ригой можно путешествовать 14 раз в день, в обоих направлениях было добавлено по одному автобусу в районе полудня.

Еще одно отправление на маршруте Таллинн-Варшава будет добавлено 27 июня к трем существующим. Ритсберг сказал, что между Вильнюсом и Варшавой нет остановки автобуса, что сокращает поездку между городами почти на два часа.