Картина дня: резолюция ПАСЕ, печальные итоги полицейских рейдов и смертельная авария

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями вторника.
ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую вернуть российскую делегацию
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи. Это открывает возможность для возвращения в ПАСЕ российской делегации. Делегация уже в Страсбурге. Читать далее... По мнению профессора международного права Тартуского университета Лаури Мялксоо, решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) восстановить права российской делегации показывает, что милосердие Запада в отношении России все еще не исчерпано. Подробнее об этом читайте здесь.
Украина официально остановила работу в ПАСЕ
Украинская делегация в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) официально объявила о решении остановить работу в Ассамблее в знак протеста против возвращения делегации РФ. Читайте далее...
Керсти Кальюлайд о возвращении России в ПАСЕ: это постыдное решение
Президент Керсти Кальюлайд назвала решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) постыдным. Читайте далее...
Антирекорд месяца: полиция задержала 114 пьяных водителей
По сообщению Департамента полиции и погранохраны Эстонии, за минувшие сутки, 24 июня, в различных регионах страны были задержаны 114 нетрезвых водителей. По предварительным данным, у всех задержанных были выявлены признаки употребления алкоголя. Читать далее...
Полиция ловит пьяных водителей по всей Эстонии
Сегодня, 25 июня, в первый после праздников рабочий день полицейские проверяют водителей на трезвость. Рейды проходят по всей Эстонии, в том числе и в Ярвамаа, например, на шоссе Таллинн-Тарту. Галерею смотрите здесь.
На шоссе Таллинн-Тарту автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: погибла женщина
Сегодня около четырех часов дня в Центр тревоги сообщили, что на шоссе Таллинн-Тарту недалеко от Мяэкюла произошла авария, в ходе которой легковой автомобиль Chrysler съехал с дороги и перевернулся через крышу. По данным Järva Teataja, в аварии погиб человек. Читайте далее...
Денег стало больше, но очереди к врачам только увеличиваются
Прогнозы показывают, что, несмотря на хорошее поступление социального налога, и на то, что доходы в Больничную кассу стали поступать из разных источников, бюджет организации продержится в балансе лишь до 2024 года, а потом уйдет в усугубляющийся минус, сказала член правления Больничной кассы Пилле Банхард, отвечающая за бюджет. Читать далее...
Автобус с эстонскими велосипедистами разбился в Польше
В Польше попал в аварию автобус с эстонскими велогонщиками команды Cycling Tartu. Читать далее...
Совершавший рейс в Ниццу самолет компании Nordica из-за технической неисправности вернулся в Таллинн
Во вторник рано утром вылетевший из Таллинна в Ниццу самолет эстонской авиакомпании Nordica был вынужден вернуться из-за возникшей технической неисправности. Читать далее...
Опасный обгон на шоссе Таллинн-Тарту едва не стоил водителям жизни
В субботу на YouTube появилась запись с видеорегистратора, на которой запечатлен крайне опасный обгон на шоссе Таллинн-Тарту. Видео смотрите здесь.
В Ида-Вирумаа утопили собаку, а не прославившегося на весь мир волка
Сотрудники Инспекции окружающей среды установили, что найденный 23 июня в карьере Айду труп животного принадлежит собаке, а прославившемуся на весь мир волчку. Читать далее...
Глава фонда природы: массовое сжигание леса – не решение для сланцевого кризиса
Заводы по производству масел и массовое сжигание древесины – это ошибочные решения для смягчения ситуации в Ида-Вирумаа, пишет в Postimees заместитель председателя правления Фонда природы Эстонии Сийм Куресоо. Читать далее...
Электросамокаты захватывают улицы Таллинна
На прошлой неделе в Таллинне начал работу прокат электросамокатов Bolt. Первые дни работы показали, что как жители, так и гости столицы столицы хорошо приняли данную услугу. Начиная с этой пятницы, 28 июня, конкуренцию Bolt составит предприятие Citybee, электросамокаты которого также можно будет обнаружить на улицах Таллинна. Читать далее...
Темный Феникс, что ж ты вьешься?
Двенадцатый и последний фильм о людях-мутантах Икс, прекрасной команде марвеловских супергероев, внезапно получился хотя и вполне супергероическим, но не столь уж прекрасным; не проступает ли сквозь «Темного Феникса» ужасный конец прекрасной эпохи кинокомиксов? Читать далее...
Фирма продала клиенту неисправный автомобиль, а затем пригрозила штрафом
В Комиссию по рассмотрению потребительских жалоб обратился покупатель подержанного автомобиля, в котором были обнаружены серьезные недочеты, но продавец отказался принимать машину обратно, а также пригрозил штрафом за расторжение договора. Читайте далее...
На завтра синоптики обещают дожди и грозы
Антициклон удаляется и погоду в Эстонии в ближайшие дни будет определять частный циклон, смещающийся с побережья Дании в район Балтийского моря. Читайте далее...
В Нарве пьяный угрожал подстрелить детей из пневматики
Идаская префектура сообщила о нескольких задержанных в Ида-Вирумаа: подозреваемые угрожали безопасности окружающих. Читайте далее...
Раненый в квартале Теллискиви водитель такси вышел из комы
Таксист, получивший ранение на столичной улице Теллискиви, находится в стабильном состоянии. Читайте далее...
Бывший таксист, устроивший стрельбу в Теллискиви, брызнул в лицо клиенту перцовым газом
Застреливший в пятницу таксиста на улице Теллискиви и позже покончивший с собой 30-летний Райво Юримяэ будучи таксистом вступал в конфликты и со своими клиентами, однако уголовные дела прекращали. Читайте далее...
В литовской Паланге британские военные ввязались в драку и были задержаны
Ранним утром в воскресенье, 23 июня, в литовском приморском городе Паланга были задержаны восемь нетрезвых британских военных. Читайте далее...
Его жизнь может быть в опасности: в Тартумаа пропал 31-летний мужчина
Полиция просит помощи в поисках 31-летнего Дейна, который в Ныо, Тартумаа, ушел от друга, у которого гостил, и пропал. Читайте далее...
Пограничники задержали на Чудском и Псковском озерах три судна
Пограничники в воскресенье задержали на Чудском и Псковском озерах в общей сложности три судна, которые или пересекли границу, или находились в зоне, где действует пограничный режим. Читайте далее...
Легендарный Центральный рынок сменил владельца
Собственник Рынка Балтийского вокзала Astri Grupp расширяет свою деятельность в Таллинне, купив Центральный рынок, принадлежавший Turukaubanduse AS. Читайте далее...
В Таллинне станет на 200 электросамокатов больше
Компания Bolt планирует увеличить число арендных электросамокатов в Таллинне и к уже имеющимся 120 добавить около 200. С пятницы помимо Bolt услугу аренды электросамокатов также предложит Citybee. Читайте далее...
Умер бывший канцлер юстиции Эстонии
Во вторник, 25 июня, на 82-м году жизни скончался первый после восстановления независимости канцлер юстиции Эстонии Ээрик-Юхан Труувяли. Читайте далее...