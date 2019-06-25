Картина дня: резолюция ПАСЕ, печальные итоги полицейских рейдов и смертельная авария

Сотрудники Инспекции окружающей среды установили, что найденный 23 июня в карьере Айду труп животного принадлежит собаке, а прославившемуся на весь мир волчку. Читать далее...

Глава фонда природы: массовое сжигание леса – не решение для сланцевого кризиса

Заводы по производству масел и массовое сжигание древесины – это ошибочные решения для смягчения ситуации в Ида-Вирумаа, пишет в Postimees заместитель председателя правления Фонда природы Эстонии Сийм Куресоо. Читать далее...

Электросамокаты захватывают улицы Таллинна

На прошлой неделе в Таллинне начал работу прокат электросамокатов Bolt. Первые дни работы показали, что как жители, так и гости столицы столицы хорошо приняли данную услугу. Начиная с этой пятницы, 28 июня, конкуренцию Bolt составит предприятие Citybee, электросамокаты которого также можно будет обнаружить на улицах Таллинна. Читать далее...

Темный Феникс, что ж ты вьешься?

Двенадцатый и последний фильм о людях-мутантах Икс, прекрасной команде марвеловских супергероев, внезапно получился хотя и вполне супергероическим, но не столь уж прекрасным; не проступает ли сквозь «Темного Феникса» ужасный конец прекрасной эпохи кинокомиксов? Читать далее...

Фирма продала клиенту неисправный автомобиль, а затем пригрозила штрафом

В Комиссию по рассмотрению потребительских жалоб обратился покупатель подержанного автомобиля, в котором были обнаружены серьезные недочеты, но продавец отказался принимать машину обратно, а также пригрозил штрафом за расторжение договора. Читайте далее...

На завтра синоптики обещают дожди и грозы

Антициклон удаляется и погоду в Эстонии в ближайшие дни будет определять частный циклон, смещающийся с побережья Дании в район Балтийского моря. Читайте далее...

В Нарве пьяный угрожал подстрелить детей из пневматики

Идаская префектура сообщила о нескольких задержанных в Ида-Вирумаа: подозреваемые угрожали безопасности окружающих. Читайте далее...

Раненый в квартале Теллискиви водитель такси вышел из комы

Таксист, получивший ранение на столичной улице Теллискиви, находится в стабильном состоянии. Читайте далее...

Бывший таксист, устроивший стрельбу в Теллискиви, брызнул в лицо клиенту перцовым газом

Застреливший в пятницу таксиста на улице Теллискиви и позже покончивший с собой 30-летний Райво Юримяэ будучи таксистом вступал в конфликты и со своими клиентами, однако уголовные дела прекращали. Читайте далее...

В литовской Паланге британские военные ввязались в драку и были задержаны

Ранним утром в воскресенье, 23 июня, в литовском приморском городе Паланга были задержаны восемь нетрезвых британских военных. Читайте далее...

Его жизнь может быть в опасности: в Тартумаа пропал 31-летний мужчина

Полиция просит помощи в поисках 31-летнего Дейна, который в Ныо, Тартумаа, ушел от друга, у которого гостил, и пропал. Читайте далее...

Пограничники задержали на Чудском и Псковском озерах три судна

Пограничники в воскресенье задержали на Чудском и Псковском озерах в общей сложности три судна, которые или пересекли границу, или находились в зоне, где действует пограничный режим. Читайте далее...

Легендарный Центральный рынок сменил владельца

Собственник Рынка Балтийского вокзала Astri Grupp расширяет свою деятельность в Таллинне, купив Центральный рынок, принадлежавший Turukaubanduse AS. Читайте далее...

В Таллинне станет на 200 электросамокатов больше

Компания Bolt планирует увеличить число арендных электросамокатов в Таллинне и к уже имеющимся 120 добавить около 200. С пятницы помимо Bolt услугу аренды электросамокатов также предложит Citybee. Читайте далее...

Умер бывший канцлер юстиции Эстонии