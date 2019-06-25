Картина дня: резолюция ПАСЕ, печальные итоги полицейских рейдов и страсти по волку

ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую вернуть российскую делегацию

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи. Это открывает возможность для возвращения в ПАСЕ российской делегации. Делегация уже в Страсбурге. Читать далее... По мнению профессора международного права Тартуского университета Лаури Мялксоо, решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) восстановить права российской делегации показывает, что милосердие Запада в отношении России все еще не исчерпано. Подробнее об этом читайте здесь.

Антирекорд месяца: полиция задержала 114 пьяных водителей

По сообщению Департамента полиции и погранохраны Эстонии, за минувшие сутки, 24 июня, в различных регионах страны были задержаны 114 нетрезвых водителей. По предварительным данным, у всех задержанных были выявлены признаки употребления алкоголя. Читать далее...

Полиция ловит пьяных водителей по всей Эстонии

Сегодня, 25 июня, в первый после праздников рабочий день полицейские проверяют водителей на трезвость. Рейды проходят по всей Эстонии, в том числе и в Ярвамаа, например, на шоссе Таллинн-Тарту. Галерею смотрите здесь.

Денег стало больше, но очереди к врачам только увеличиваются

Прогнозы показывают, что, несмотря на хорошее поступление социального налога, и на то, что доходы в Больничную кассу стали поступать из разных источников, бюджет организации продержится в балансе лишь до 2024 года, а потом уйдет в усугубляющийся минус, сказала член правления Больничной кассы Пилле Банхард, отвечающая за бюджет. Читать далее...

Автобус с эстонскими велосипедистами разбился в Польше

В Польше попал в аварию автобус с эстонскими велогонщиками команды Cycling Tartu. Читать далее...

Совершавший рейс в Ниццу самолет компании Nordica из-за технической неисправности вернулся в Таллинн

Во вторник рано утром вылетевший из Таллинна в Ниццу самолет эстонской авиакомпании Nordica был вынужден вернуться из-за возникшей технической неисправности. Читать далее...

Опасный обгон на шоссе Таллинн-Тарту едва не стоил водителям жизни

В субботу на YouTube появилась запись с видеорегистратора, на которой запечатлен крайне опасный обгон на шоссе Таллинн-Тарту. Видео смотрите здесь.

В Ида-Вирумаа утопили собаку, а не прославившегося на весь мир волка

Сотрудники Инспекции окружающей среды установили, что найденный 23 июня в карьере Айду труп животного принадлежит собаке, а прославившемуся на весь мир волчку. Читать далее...

Глава фонда природы: массовое сжигание леса – не решение для сланцевого кризиса

Заводы по производству масел и массовое сжигание древесины – это ошибочные решения для смягчения ситуации в Ида-Вирумаа, пишет в Postimees заместитель председателя правления Фонда природы Эстонии Сийм Куресоо. Читать далее...

Электросамокаты захватывают улицы Таллинна

На прошлой неделе в Таллинне начал работу прокат электросамокатов Bolt. Первые дни работы показали, что как жители, так и гости столицы столицы хорошо приняли данную услугу. Начиная с этой пятницы, 28 июня, конкуренцию Bolt составит предприятие Citybee, электросамокаты которого также можно будет обнаружить на улицах Таллинна. Читать далее...

Темный Феникс, что ж ты вьешься?