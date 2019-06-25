Керсти Кальюлайд о возвращении России в ПАСЕ: это постыдное решение

«Принятое прошлой ночью [в ночь на вторник] решение парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении России за стол является постыдным», - написала президент на своей странице в Facebook.

«В апреле 2014 года российскую делегацию ПАСЕ из-за крымских событий лишили как права голоса, так и права быть избранными в правление руководящих органов ПАСЕ и участвовать в надзорных миссиях. Причиной этих санкций было грубое нарушение Россией международного права. Ни одна из причин, по которым в 2014 году было приостановлено право голоса России, не исчезла», — написала президент.

Глава МИД Урмас Рейнсалу во вторник осудил возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и выразил надежду, что в среду ПАСЕ отклонит это предложение.

«Хотя это маловероятно, я все же надеюсь, что ПАСЕ завтра [в среду] отклонит предложение предоставить полномочия российской делегации. Возвращение делегации российского парламента в ПАСЕ без исполнения перечисленных в резолюциях ассамблеи условий подаст совершенно неверный сигнал в то время, когда Россия продолжает нарушать территориальную целостностью и суверенитет Украины и Грузии, в том числе противозаконную аннексию Крыма. Мы должны быть тверды, когда один из членов нарушает правила, международное право и права человека. Эстония всегда будет громко выступать в поддержку этих принципов», - сказал Рейнсалу.

Несмотря на противостояние, оказанное Украиной, Балтийскими странами, Польшей и Великобританией, представляющие 47 стран Совета Европы 118 депутатов поддержали предложение разрешить России прислать для участия в ассамблее делегацию, которой разрешат в среду принять участие в выборах нового генсека Совета Европы.

Противники решения ранее предупреждали, что восстановление России в правах стало бы первой трещиной в режиме санкций, введенных в отношении России за агрессию против Украины