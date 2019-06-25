Фирма продала клиенту неисправный автомобиль, а затем пригрозила штрафом

4 февраля 2019 года потребитель купил на аукционе автомобиль Peugeot 607 2004 года выпуска за 810 евро. На аукцион автомобиль был выставлен предприятием Legal Collect Inkasso OÜ.

При заключении договора на место якобы прибыл не представитель продавца, а частное лицо, которое представило договоры купли-продажи, а также документы на автомобиль. Как оказалось, автомобиль неоднократно продавался и покупался (имелось несколько договоров купли-продажи), но новые собственники не регистрировали машину на свое имя в Департаменте шоссейных дорог.

При осмотре автомобиля клиент также заметил, что транспортное средство не соответствовало описанию на сайте, а на приборной панели горели сообщавшие о наличии проблем световые индикаторы.

Покупатель решил отказаться от покупки машины, но продавец никак не отреагировал на заявление. Кроме того, продавец пригрозил взыскать штраф в 265 за расторжение договора.

Продавец так и не ответил на запрос Комиссии.

После изучения материалов дела в Комиссии по рассмотрению потребительских жалоб пришли к заключению, что продавец не известил покупателя о существующих недочетах. Кроме того, покупатель не был поставлен в известность, что продавцом транспортного средства являлось третье лицо. Поскольку выставленный на аукцион автомобиль в реальной жизни отличался от фотографий, в комиссии пришли к заключению, что договор был нарушен продавцом.

Согласно условиям аукциона Auto24, продавец имеет право требовать неустойку в размере 265 евро, если победитель аукциона откажется от заключения договора купли-продажи.