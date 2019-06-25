Вт, 25.06.2019
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В Нарве пьяный угрожал подстрелить детей из пневматики

Пневматическое ружье.

ФОТО: SCANPIX

Идаская префектура сообщила о нескольких задержанных в Ида-Вирумаа: подозреваемые угрожали безопасности окружающих. 

На прошлой неделе 21 июня полиции поступило сообщение, что на улице Яанику в Кохтла-Ярве 39-летний мужчина угрожал убийством 44-летней бывшей супруге.

Через два дня, 23 июня, в полицию поступило сообщение, что в магазине на Центральной аллее в Кохтла-Ярве 37-летний мужчина угрожает ножом 24-летнему мужчине. 

На этой неделе, 24 июня, в Нарве на Таллиннском шоссе пьяный 62-летний мужчина нацелил пневматическое ружье на двух несовершеннолетних, угрожая выстрелить.

Все трое подозреваемых были задержаны. Возбуждены уголовные дела.

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