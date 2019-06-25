В Нарве пьяный угрожал подстрелить детей из пневматики

На прошлой неделе 21 июня полиции поступило сообщение, что на улице Яанику в Кохтла-Ярве 39-летний мужчина угрожал убийством 44-летней бывшей супруге.

Через два дня, 23 июня, в полицию поступило сообщение, что в магазине на Центральной аллее в Кохтла-Ярве 37-летний мужчина угрожает ножом 24-летнему мужчине.

На этой неделе, 24 июня, в Нарве на Таллиннском шоссе пьяный 62-летний мужчина нацелил пневматическое ружье на двух несовершеннолетних, угрожая выстрелить.