Маклер: почему идеальный объект для покупки найти крайне сложно

При покупке жилья чрезвычайно сложно достичь идеала, потому что объект, который бы на 100% соответствовал пожеланиям покупателя, найти трудно, если не невозможно. «Покупатели часто хотят самый красивый, самый просторный, самый удобный, самый-самый…», - говорит маклер Arco Vara Лийа Корелине. Хотя, по ее словам, клиенты обычно точно знают, чего они хотят, среди них встречаются и романтичные мечтатели, надежды и фантазии которых не удается реализовать.

«Идеальный частный дом обычно ищут люди, семейная жизнь которых стабильна, дети уже выросли из детсадовского возраста, а сами они имеют хороший и стабильный доход в дополнение к накопленным сбережениям. Для них наступило самое подходящее время для воплощения своей мечты – купить идеальный дом, в котором они могли бы спокойно жить и радоваться», - рассказывает маклер.